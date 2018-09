Verkehr in SH aktuell : A7-Anschlussstelle Bordesholm wird gesperrt

Am Montag und Dienstag müssen Autofahrer, die Richtung Flensburg wollen, eine Umleitung fahren.

von dpa

23. September 2018, 07:55 Uhr

Kiel | An der A7 wird am Montag und Dienstag die wichtige Anschlussstelle Bordesholm in Richtung Flensburg voll gesperrt. Dies gilt an beiden Tagen von 9 Uhr bis etwa 16 Uhr, kündigte der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr an.

Grund seien Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit der laufenden Sanierung der Autobahn. Die Sperrung sei erforderlich, um die eingesetzten Mitarbeiter zu schützen. Eine Umleitung führt zur Anschlussstelle Warder.

