Sturm, Gewitter, Regen : Unwetter in SH erwartet: Orkanwarnung für die Nordseeküste

An der Westküste sind Sturmböen bis über 130 km/h möglich. Ein Meteorologe spricht von „außergewöhnlichem Phänomen“.

von Jannik Schappert

09. August 2018, 10:52 Uhr

Kiel | Nachdem es im Norden schon am Mittwoch mancherorts starke Regenschauer gab, kommt es für die Schleswig-Holsteiner am Donnerstagnachmittag und in der Nacht zu Freitag ganz dick: Sturm, Gewitter, Regen, auch Hagel ist möglich. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Am Donnerstag sind lokal ab 15 Uhr Schauer und Gewitter zu erwarten, die sich im Laufe des Abends ausbreiten und verstärken. „Die Entstehung ist derzeit über Frankreich schon zu sehen“, sagt Sebastian Wache von Wetterwelt in Kiel.

Orkanböen an der Westküste

Besonders ungemütlich wird es am späten Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag, wenn der Sturm dazu kommt – vor allem auf Helgoland und an der Westküste, wie der Meteorologe ankündigt. „Die Modelle zeigen Potenzial für Sturmböen mit über 130 Stundenkilometern und Windstärke 12. Wir müssen von Orkan sprechen.“ Aber auch im Rest des Landes wird es mit Böen von über 100 Stundenkilometern stürmisch.

Der Meteorologe nennt den zu erwartenden Sturm so früh im Jahr ein „außergewöhnliches Phänomen“. Alles, was die Schleswig-Holsteiner derzeit im Garten stehen und liegen haben – zum Beispiel Sonnenschirme, Gartenmöbel oder Spielzeug – sollte gut gesichert werden.

Da die Böden wegen der Trockenheit nahezu versiegelt sind, bestehe laut Wache zudem Überflutungspotenzial. Die Wetterlage hält sich bis in den Freitagvormittag hinein.