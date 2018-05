Gewitter und Starkregen : Unwetter fegen über SH: Zahlreiche Feuerwehreinsätze

Die Feuerwehren in SH und Hamburg rückten seit dem Nachmittag zu mehreren Hundert Einsätzen aus.

von dpa

10. Mai 2018, 18:30 Uhr

Starke Regen und Gewitter sorgten in Schleswig-Holstein und Hamburg für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren.

In der Norderstedt waren die Stadtteile Garstedtund Harksheide besonders betroffen. Durch den starken Regen liefen innerhalb kürzester Zeit diverse Keller unter Wasser. In der Ulzburger Straße musste eine tiefer gelegene Garagenanlage von den alarmierten Kräften leer gepumpt werden. Insgesamt wurden von der Feuerwehr Norderstedt 30 regenbedingte Einsätze seit 14.30 Uhr gezählt. Alle vier Ortswehren mit bis zu 110 Kameraden im Einsatz, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Foto: Sebastian Peters

Auch in der Hansestadt musste die Feuerwehr wegen des starken Regens im Dauerbetrieb ausrücken. In Lohbrügge/Bergedorf herrsche Ausnahmezustand, sagte ein Sprecher. Ein Abschnitt der Bundesstraße 5 sei komplett gesperrt worden. Wegen Unterspülung sei ein Wohnhaus mit neun Parteien evakuiert worden. In einer Kita laufe ein Gefahrguteinsatz, weil Schwimmbad-Chlorbehälter umhertrieben, berichtete der Sprecher weiter. Einen Rollstuhlfahrer hätten die Rettungskräfte aus seiner überschwemmten Wohnung im Erdgeschoss in Sicherheit gebracht. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Nachmittag in Teilen Hamburgs vor einzelnen schweren Gewittern, Starkregen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen und großkörnigem Hagel gewarnt.

Im Kreis Pinnerberg bot sich den Einsatzkräften ein ähnliches Bild. Seit etwa 15 Uhr sind rund 130 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren aus dem Kreis Pinneberg und des Technischen Hilfswerks Barmstedt im Quickborner Stadtgebiet im Einsatz. Durch denstarken Regen und Hagelschauern mit Hagelkörnern von einem Durchmesser von rund fünf Zentimetern sind zahlreiche Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Aktuell sind die Kräfte zu 70 Einsätzen alarmiert.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn und Kräften der benachbarten Orte und des Technischen Hilfswerks sind auch Helfer der Kreisbereitschaft West des Kreisfeuerwehrverbandes im Einsatz.