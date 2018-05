Gewitter und Starkregen : Unwetter fegen über SH: Aufräumarbeiten beginnen

Die Feuerwehren in SH und Hamburg rückten seit dem Nachmittag zu mehreren Hundert Einsätzen aus.

von dpa /Peter Wüst

11. Mai 2018, 07:13 Uhr

Das Unwetter im Norden an Himmelfahrt hat zu fast 2000 Einsätzen der Feuerwehren geführt. Ein Starkregen hatte am späten Nachmittag vor allem Oststeinbek (Kreis Stormarn), den Hamburger Stadtteil Lohbrügge und Quickborn (Kreis Pinneberg) überschwemmt.

Während am Freitagmorgen in vielen Gebieten die Aufräumarbeiten begannen, mussten in Oststeinbek noch immer vollgelaufene Gebäude ausgepumt werden. In Havighorst pumpten Feuerwehrleute mit Spezialmaterial eine Tiefgarage aus, in der bis zu drei Meter hoch Wasser stand. In Lohbrügge und in Oststeinbek mussten zwei Häuser evakuiert werden. Die Außenwände der Gebäude stürzten ein. Beide Häuser sind unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand.

Es sei das größte Hochwasser seit Jahrzehnten, sagte der Sprecher der Feuerwehr in Oststeinbek, Christian Höft, am Abend. Dort habe es zu dem Zeitpunkt 150 Feuerwehreinsätze gleichzeitig, auch der Katastrophenschutz sei beteiligt, hieß es am Abend. Keller ganzer Straßenzüge seien in dem Ort im Kreis Stormarn überflutet, ein Bahndamm drohe abzurutschen, Trafohäuser stünden unter Wasser. Es gebe Stromausfall. Flüsse würden über die Ufer treten und ein Haus stehe komplett unter Wasser.

Im Bereich Lohbrügge/Bergedorf sind unter anderem mehrere Menschen auf überschwemmten Straßen in Autos eingeschlossen gewesen oder hätten aus unter Wasser stehenden Wohnungen in Sicherheit gebracht werden müssen, sagte der Sprecher. Die Bundesstraße 5 war komplett gesperrt. Im Stadtteil Berne musste die Strecke der U1 über 300 Meter dichtgemacht und der Bahndamm gesichert werden. Die Hochbahn richtete einen Ersatzverkehr zwischen den Stationen Berne und Farmsen ein.

In Oststeinbek wurde die Glinder Au, ein sonst kleiner Bach, zum reißenden Strom. Der Mühlenteich, der das Gewässer sonst aufstaut, lief über, die Wassermassen rissen eine Wand und weitere Teile der historischen Alten Mühle weg. Drei Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Ein Bahndamm droht abzurutschen und wurde mit Sandsäcken gesichert. Zahlreiche Häuser wurden evakuiert, eine Notunterkunft ist eingerichtet.

Derzeit kommt neben zahlreichen Feuerwehrkräften auch das Technische Hilfswerk zum Einsatz, um das Mühlengebäude und den Damm zu stabilisieren und weitere Gefahren des Hochwassers einzudämmen.

Um den Druck des Wassers auf die historische Wassermühle zu verringern, wurde mit einem Bagger ein Entlastungsgraben gebuddelt. Auch pumpten die Einsatzkräfte die ganze Nacht über Wasser aus Kellern und Gebäuden. Die Arbeit für die rund 400 Helfer wird aber noch bis in den morgigen Tag hinein andauern.

Wegen Unterspülung wurde ein Wohnhaus in Lohbrügge mit neun Parteien evakuiert – das Gebäude drohte einzustürzen. In einer Tiefgarage trieben Chlorbehälter im Wasser umher. Einen Rollstuhlfahrer brachten die Rettungskräfte aus seiner Wohnung, in der das Wasser mehr als einen halben Meter hoch stand, in Sicherheit. Die Regenmassen sorgten für zahlreiche überflutete Keller. Auch im Unfallkrankenhaus Boberg musste der Keller leer gepumpt werden. Der Betrieb sei aber nicht gefährdet. „Der Einsatz der Hilfskräfte im Einsatzgebiet wird sich über die gesamte Nacht hinziehen“, hieß es.

Ein schweres Gewitter löste auch in Quickborn (Kreis Pinneberg) Dutzende Feuerwehreinsätze aus. Ab dem Nachmittag seien rund 130 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren aus dem Kreis Pinneberg und des Technischen Hilfswerks Barmstedt im Stadtgebiet ausgerückt, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mit. „Durch den starken Regen und Hagelschauer mit Hagelkörnern von einem Durchmesser von rund fünf Zentimetern sind zahlreiche Keller vollgelaufen und Straßen überflutet“, hieß es. Rund 70 Einsätze waren es bis zum frühen Abend.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Nachmittag an Himmelfahrt in Teilen Hamburgs und Schleswig-Holsteins vor einzelnen schweren Gewittern, Starkregen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen und großkörnigem Hagel gewarnt.