Kreis Pinneberg : „Unfassbare Zustände“ in Polizei-Gebäuden

Platzmangel und überlaufende Toiletten: Das sind die Arbeitsbedingungen für viele Polizisten im Kreis Pinneberg.

von Bernd Amsberg

24. März 2018, 11:14 Uhr

Pinneberg | Warmes Wasser zum Händewaschen? Fehlanzeige. Dafür herrscht Platzmangel, und die Entsorgungsleitungen sind defekt. Die Arbeitsbedingungen für viele Polizisten im Kreis Pinneberg sind alles andere als angenehm. Das wurde während einer Versammlung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) mehr als deutlich. Abhilfe könnte unter anderem ein Neubau der Pinneberger Dienststelle schaffen. Doch schnelle Verbesserungen sind aufgrund bürokratischer Hürden nicht in Sicht.

Ursache der Misere: Viele Polizei-Gebäude sind alt. Sie wurden vor etlichen Jahren gebaut und für weniger Mitarbeiter ausgelegt als dort heute arbeiten. „In Pinneberg ist der Platzmangel ein besonders großes Problem. Ruhiges Arbeiten sieht anders aus“, beklagte Sebastian Kratzert, Vorsitzender der GdP-Regionalgruppe Segeberg-Pinneberg. Sein Gewerkschaftskollege Reimer Kahlke sprach von „unfassbaren und unzumutbaren Zuständen“.

In Pinneberg sind zudem die Abwasserleitungen alt und überlastet. „Da läuft manchmal die Sch... die Wände runter“, so ein Gewerkschafter. Kein Einzelfall. In Norderstedt gebe es ebenfalls Toiletten, die „ständig überlaufen“, berichtete eine Polizistin. Zudem wurde laut GdP in Pinneberg hinter Schränken Schimmel entdeckt.

Mangelhafte Zustände nicht nur im Kreis Pinneberg

Zustimmung gab’s vom Vertreter der Polizeidirektion, Polizeidirektor Jan Lewering: „Da ist vieles nicht mehr zeitgemäß. Das ist teilweise unhaltbar. Das sehen wir genauso wie die Kollegen.“ Doch schnelle Lösungen verhindert die Bürokratie: Mitzureden haben außer der Polizeiführung das Innenministerium, das Finanzministerium und das GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein).

Bis ein Ergebnis erzielt werde, vergingen Jahre, so Lewering. Erschwerend: Die Polizeidirektion Bad Segeberg, die für die Kreise Pinneberg und Segeberg zuständig ist, ist nicht die einzige Direktion, deren Beamte in nicht mehr zeitgemäßen Gebäuden untergebracht sind. „Wir haben das Problem fast flächendeckend im ganzen Land“, sagte Torsten Jäger, Landesvorsitzender der GdP. Und das Gebäudemanagement leidet laut Lewering unter Personalmangel.

Hoffnung gibt es für Quickborn. Dort soll die Polizeistation nach Wünschen von Politik und Bürgern ins Zentrum verlegt werden: Laut Lewering laufen gute Gespräche mit einem Investor, der eine Station „neben der Kirche“ bauen würde.

Dass es in Polizeistationen zum Händewaschen kein warmes Wasser gibt, hat übrigens nichts mit den maroden Gebäuden zu tun. Das ist eine uralte Landesrichtlinie.