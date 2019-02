Polizei sucht Zeugen : Unfall mit Fahrerflucht in Lübeck-St. Lorenz

In der Nacht zu Sonntag verursachte der Fahrer eines Jeep Grand Cherokee erhebliche Sachschäden. Während die Polizei das Auto sicherstellte, ist der Fahrer flüchtig.

18. Februar 2019, 14:22 Uhr

Lübeck | Am Samstagabend (16. Februar) ereignete sich gegen 22 Uhr in der Posener Straße ein Unfall mit erheblichem Sachschaden: Ein Unbekannter war in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde weiter in einen Zaun und gegen das Gebäude einer Kläranlage geschleudert.

Der Baum, der Zaun und die Mauer des Klärwerksgebäude wurden dabei stark beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete mitsamt dem Auto vom Unfallort. Vor Ort wurden diverse Karosserieteile sowie eine Frontschürze aufgefunden. Das vordere Kennzeichen wurde von dem Unbekannten jedoch mitgenommen.

Polizei konnte beschädigten Jeep sicherstellen

Bei der anschließenden Fahndung stellten die Polizeibeamten in der Posener Straße auf dem dortigen Fernverkehr-Parkplatz einen stark beschädigten Jeep Grand Cherokee mit ausländischem Kennzeichen fest. Das Fahrzeug wies erhebliche Schäden an der Motorhaube auf und im Innenraum waren die Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite ausgelöst. Einen Unfallverursacher konnte die Polizei jedoch nicht antreffen.

Ein Lkw-Fahrer, der zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz seine Ruhezeit einhielt, wurde nach seinen Angaben durch lautstarke Stimmen gegen 1:20 Uhr geweckt. Er sah aus dem Fenster mehrere Männer neben dem Cherokee stehen, schenkte dem Geschehen jedoch keine weitere Beachtung und schlief wieder ein. Eine Personenbeschreibung konnte der Mann nicht geben.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Der Geländewagen wurde zur Beweissicherung abgeschleppt, die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0451/1310.

