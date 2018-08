A1 bei Bad Oldesloe : Unfall: Frau lebensgefährlich verletzt – Vollsperrung Richtung Süden

Drei Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die Vollsperrung bleibt voraussichtlich bis mindestens 21 Uhr bestehen.

von Peter Wüst

24. August 2018, 19:29 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde am Freitag auf der Autobahn 1 eine Frau lebensgefährlich verletzt. Sie war in ihrem total zertrümmerten Fahrzeug eingeklemmt und wurde mit schwerem Gerät von Feuerwehrleuten befreit. Danach wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall wurden außerdem zwei Insassen eines Krankentransportes einer privaten Firma aus Hamburg leicht verletzt. Eine weitere am Unfall beteiligte Familie in einem VW-Sharan blieb unverletzt. Etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Bad Oldesloe waren die drei Autos miteinander kollidiert. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

Auch Ersthelfer und die Insassen des Krankentransporters konnten zum Unfallhergang nichts Näheres sagen. Die Polizei zog zur Ermittlung der genauen Unfallursache einen Sachverständigen hinzu.

Während der umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr bis weit hinter die Anschlussstelle Reinfeld zurück. Behinderungen gab es auch durch die eingerichtete Umleitung über die Bundessrasse 208 nach Bad Oldesloe. Hier ging es für längere Zeit nur sehr langsam voran. Die Sperrung der Autobahn wird voraussichtlich bis mindestens 21 Uhr bestehen bleiben.

