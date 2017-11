Alveslohe : Unfall: Betrunkener landet in Hauswand

von Dana Ruhnke

erstellt am 27.Nov.2017 | 17:25 Uhr

Alveslohe | Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr machte ein 21-jähriger Autofahrer in Alveslohe Bekanntschaft mit einer Hauswand. Offenbar hatte er beim Versuch von der Ellerauer Straße in die Barmstedter Straße abzubiegen mit seinem Fahrzeug den linken Kantstein touchiert. Der junge Mann fuhr vermutlich zu schnell.

Wie die Polizei Bad Segeberg mitteilt, habe sich das Auto daraufhin seitlich aufgestellt, sei anschließend gegen eine Hauswand geprallt und auf der Fahrerseite liegen geblieben.

An dem Fahrzeug und der Hausfassade entstand ein Schaden von etwa 20.000 bis 30.000 Euro. Der 21-Jährige verletzte sich leicht. Weil er nach Alhohol roch, nahmen die Polizisten vor Ort eine Blutprobe. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

