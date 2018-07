Frontalzusammenstoß bei Heide : Unfall auf der B5 mit zwei Schwerstverletzten – Vollsperrung in beide Richtungen

Kurz hinter Heide sind am Mittwochmorgen zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Die Strecke wird für mehrere Stunden gesperrt.

von Dana Ruhnke

18. Juli 2018, 08:35 Uhr

Heide | Am Mittwochmorgen ist es auf der B5 kurz hinter Heide zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind nach ersten Informationen der Polizei zwei Pkw auf Höhe des Parkplatzes „Weißes Moor“ frontal zusammengestoßen. Zwei Personen erlitten bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Die Strecke ist in beide Richtungen gesperrt. Weil ein Gutachter die Unfallstelle untersucht, wird die Sperrung der B5 noch mehrere Stunden andauern, so die Polizei.

Weitere Informationen folgen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?