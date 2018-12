Herzogtum Lauenburg : Unfall auf der A24: Langer Stau

Ein Autofahrer fuhr auf ein Stauende auf und erlitt dabei schwere Verletzungen.

von Timo Jann

18. Dezember 2018, 13:15 Uhr

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Autobahn 24 schwere Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Kastenwagen gegen 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Talkau und Hornbek in Fahrtrichtung Berlin voll auf einen an einem Stauende stehenden Sattelzug aufgefahren. Der Mann wurde in dem zerstörten Lieferwagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus Schwarzenbek, Elmenhorst und Talkau mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

„Die Autobahnmeisterei hatte in Fahrtrichtung Osten eine geplante Vollsperrung für eine kurze Baumaßnahme eingerichtet. Dadurch bildete sich ein Rückstau, an dessen Ende es dann zu dem Auffahrunfall kam“, erklärte Polizeisprecher Holger Meier. Der angeforderte und am Unfallort gelandete Rettungshubschrauber flog ohne Patienten wieder ab, ein Notarztteam brachte den nach 30 Minuten aus dem Wrack geretteten Mann auf dem Straßenweg in eine Klinik.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A 24 längere Zeit voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau, der bis hinter die Abfahrt Schwarzenbek/Grande zurück reichte.

