Interaktive Karte : Unfälle in Norddeutschland: So oft kracht es bei Ihnen in der Nähe

Auf einer Karte kann sich jetzt jeder durch seinen Heimatort scrollen und sehen, wo wie viele Unfälle passieren.

von Robin Grützmacher

28. September 2018, 12:10 Uhr

Wie sicher ist der Weg zum Ziel? Wo sollte man vorsichtig fahren? Wie viele Unfälle passieren direkt vor der Haustür? Ein neues Online-Projekt der Statistischen Ämter Deutschland kann allen Autofahrern diese Fragen jetzt beantworten.

Ein Interaktiver Unfallatlas zeigt die genauen Geokoordinaten aller Unfälle mit Personenschäden in den Nord-Bundesländern und vielen anderen Regionen Deutschlands in 2016 und 2017. Erstmals werden in dieser Karte Unfälle nach einzelnen Unfallstellen sichtbar gemacht. Dabei können Sie selbst auswählen, ob alle Unfälle oder nur welche mit bestimmten Verkehrs­mitteln angezeigt werden.

Insgesamt – also mit und ohne Personenschaden – gab es in Schleswig-Holstein im letzten Jahr 90.050 Unfälle. Missachtung der Vorfahrt (18 Prozent aller Unfälle), Fehler beim Abbiegen (17 Prozent) und zu schnelles Fahren (12 Prozent) waren die Hauptursachen. Unfallschwerpunkte in Schleswig-Holstein sind die B5, B76 und die B77.

In den ersten sechs Monaten in 2018 starben 58 Menschen auf den Straßen im Land. Im gesamten Jahr 2017 waren es 83 in Schleswig-Holstein und 3180 in ganz Deutschland, also neun Tote pro Tag.

