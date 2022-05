Feuerwehreinsatz : Unbewohntes Einfamilienhaus in Ockholm abgebrannt

Im Dachstuhl eines unbewohnten Einfamilienhauses in Ockholm (Kreis Nordfriesland) ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Vollbrand entstand ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Flammen zerstörten demnach zwei Drittel des Erdgeschosses. Da das Haus seit mehreren Jahren unbewohnt sei, gebe es keine Verletzten. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.