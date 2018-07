Video aus Lübeck : Unbemannte Helfer: So unterstützen Drohnen die DLRG

Die Einsatzdrohne hilft den Lebensrettern im Notfall den Überblick zu behalten und Gefahrensituationen zu erkennen.

von Victoria Lippmann

27. Juli 2018, 22:25 Uhr

Lübeck | In nur drei Minuten kann die Einsatzdrohne an jedem Punkt der 20 Kilometer langen Lübecker Bucht sein. Die DLRG setzt seit 2015 Drohnen bei guter Sicht zur Unterstützung von Bodenrettungskräften ein. Strandbesucher können sich an den Anblick gewöhnen. Doch keine Sorge: In der Regel wird das Material nicht aufgezeichnet, sondern dient nur zur Hilfe der Rettungskräfte.