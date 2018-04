Heide : Unbekannter stiehlt Boiler von Supermarkttoilette

Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben.

24. April 2018, 14:53 Uhr

Heide | Nach dem Diebstahl eines Boilers aus der Toilette eines Heider Supermarktes (in Dithmarschen) am vergangenen Freitag sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können

Gegen 17 Uhr begab sich ein Mann auf die Herrentoilette bei Marktkauf an der Hafenstraße. Als der Unbekannte das Stille Örtchen wieder verließ, trug er einen größeren Gegenstand unter der Jacke. Eine Kundin informierte das Personal über den Mann, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das stellte bei der Überprüfung des Toilettenraumes fest, dass der Boiler unter dem Waschbecken fehlte – den hatte der Dieb offenbar abmontiert und entwendet. Mitsamt seiner Beute entfernte sich der Täter in Richtung der Meldorfer Straße. Eine Fahndung nach ihm verlief negativ.

Laut Zeugenaussagen war der Dieb etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare, trug eine khakifarbene Jacke und war mit einem Klapprad unterwegs. Wer Hinweise auf den Mann geben kann, sollte sich bei der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481/940 melden.

