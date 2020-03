Zeugen gesucht : Unbekannte überfallen Paketboten in Geesthacht mit Pfefferspray

Ein 30-jähriger Paketbote wurde beim Beladen überfallen. Die Täter fuhren mit seinem Transporter davon.

19. März 2020, 10:41 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen ist in der Steinstraße in Geesthacht ein Paketlieferant von zwei Unbekannten überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, war der 30-Jährige gerade mit dem Be- und Umladen diverser Sendungen beschäftigt, als zwei Unbekannte ihn mit Pfefferspray überfielen und ihn daraufhin in einen nahegelegenen Schuppen sperrten.

Anschließend flüchteten die Täter mit dem weißen Transporter des Boten vom Tatort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Citroen Jumper mit der Aufschrift „LTC Transport“ und einem auffälligen Logo in Form eines Globus mit blauem Pfeil. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren die Täter über die Bahnstraße bis in die Nelkenstraße, wo der Transporter gegen 6 Uhr von den Beamten aufgefunden wurde.

Einer der Gesuchten ist laut dem Boten männlich. Dieser sei zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jacke und einem Basecap bekleidet gewesen. Zum zweiten Täter konnte der 30-Jährige keinen Angaben machen.

Der Paketbote erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu Art und Wert der gestohlenen Waren können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr im Bereich der Steinstraße bis zur Einmündung Baustraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Nummer 04152 - 800 30 zu melden.

