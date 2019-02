Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Baumstämme im Wert von 1400 Euro

Die Polizei geht davon aus, dass die Baumstämme in der Nacht zu Mittwoch mit einem Lkw abtransportiert worden sind.

von dpa

14. Februar 2019, 17:21 Uhr

Wangels | Unbekannte Täter haben in Wangels im Kreis Ostholstein 32 Baumstämme im Wert von rund 1400 Euro gestohlen. Die drei Meter langen Stämme lagen gestapelt an einem Radweg an der Bundesstraße 202 zwischen den Ortschaften Weißenhaus und Hohenstein, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter das Holz in der Nacht zum Mittwoch mit einem Lastwagen abtransportiert haben. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Verbleib der Stämme geben können.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?