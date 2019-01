Zeugen gesucht : Unbekannte stechen auf Mann in Lübeck ein

Das 30-jährige Opfer wurde mit Verletzungen am Bein ins Krankenhaus gebracht.

von shz.de

04. Januar 2019, 15:39 Uhr

Lübeck | In Lübeck Schlutup wurde ein Mann am Donnerstagabend von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Das Motiv ist bisher unklar.

Gegen 22.35 Uhr saß das 30-jährige Opfer in einem Mercedes-Geländewagen, der am Haler Ort in der Nähe der Straße Hintern Höfen auf einem Grundstück parkte. Kurz vor dem Verlassen des Fahrzeugs sollen zwei maskierte Personen plötzlich die Türen des Pkw aufgerissen und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann wurde am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter flüchteten nach der Attacke über die Straße Haler Ort vermutlich in Richtung Fabrikstraße. Die Beamten konnte sie nicht ausfindig machen. Aus diesem Grund suchen sie Zeugen, die am Donnerstagabend vor Mitternacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Haler Ort, Fabrikstraße und Hintern Höfen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451/1310 entgegen genommen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?