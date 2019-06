Polizei sucht Zeugen : Unbekannte in eine Zahnarztpraxis in Heide eingebrochen

Die Täter haben medizinische Geräte im Wert von etwa 400.000 Euro gestohlen.

von shz.de

11. Juni 2019, 14:47 Uhr

Heide | In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in eine Zahnarztpraxis in Heide (Kreis Dithmarschen) eingedrungen und haben Beute von erheblichem Wert gemacht. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, drangen Unbekannte über eine Tür im rückwärtigen Bereich eines Hauses in der Hamburger Straße in eine Zahnarztpraxis ein. Sie durchsuchten zahlreiche Räume und entwendeten diverses medizinisches Gerät im Gesamtwert von etwa 400.000 Euro, hieß es.

Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ansonsten Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481/940 in Verbindung setzen.

