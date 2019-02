Ahrensburg : Unbekannte brechen Fahrkartenautomaten auf

Die Bundespolizei sicherte am Tatort Spuren und sucht Zeugen, die Aussagen zu dem Vorfall machen können.

von Peter Wüst

04. Februar 2019, 15:52 Uhr

Ahrensburg | Nach einem erneuten Aufbruch des Fahrkartenautomaten am Bahnhaltepunkt Ahrensburg-Gartenholz sucht die Bundespolizei mögliche Zeugen.

Durch einen telefonischen Störungsalarm wurde die Bundespolizei am Montagmorgen alarmiert. Als die Beamten am Bahnhaltepunkt Ahrensburg-Gartenholz eintrafen, stellte sie fest, dass der Automat in der Nacht zum Montag zwischen 2 und 4 Uhr aufgebrochen wurde.

Wie bereits bei einer Tat am 24. Januar dieses Jahres wurde erneut die Geldkassette des Automaten entwendet. Beamte der Bundespolizei sicherten am Tatort die Spuren. Die Höhe des Sachschadens am Automaten und die Summe des erbeuteten Bargeldes ist noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei bittet Personen, die in dem betreffenden Zeitraum irgendetwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, sich mit der Bundespolizei unter 0431/980710 in Verbindung zu setzen. Auch Fahrzeuge, die sich im Tatbereich aufhielten, können bei der Ermittlung von Bedeutung sein.

