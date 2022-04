Wetter : Überwiegend sonnig mit vereinzelten Wolken im Norden

Weitestgehend freundlich wird das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwoch. Neben vereinzelten Wolkenfeldern bleibt es im Tagesverlauf sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 17 Grad, an der Ostsee und auf Helgoland werden bis zu 12 Grad erwartet.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt neben e...

