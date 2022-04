Wetter : Überwiegend freundliches Wetter im Norden

In den kommenden Tagen können sich die Menschen im Norden über größtenteils freundliches Wetter freuen. Am Donnerstag ist es heiter und trocken bei Höchstwerten von maximal 10 Grad auf Helgoland, 12 Grad in Leck und 17 Grad in Lauenburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

In der Nacht zum Freitag ist es zunächs...

