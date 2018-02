Rosdorf : Transporter prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Ein 44-Jähriger kam mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

von Karsten Schröder

11. Februar 2018, 20:43 Uhr

Rosdorf | Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonnabendabend kurz nach 18 Uhr auf der L123 bei Rosdorf. Ein 44-jähriger Fahrer aus dem Raum Steinburg kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

Ersthelfer kümmerten sich kurz darauf um den Verletzten, dessen Fahrertür klemmte. Die Freiwillige Feuerwehr Kellinghusen rückte daraufhin mit mehreren Fahrzeugen an die Unfallstelle heran. Mithilfe von schwerem Gerät wurde die Tür der Fahrerseite aufgebrochen und der Fahrer an den Rettungsdienst übergeben. Er verstarb später im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

Laut Aussage der Polizei befindet sich der Mann in akuter Lebensgefahr. Die L123 war für ca. eine Stunde voll gesperrt.

