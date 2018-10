Malente : Tote Frau im Ferienhaus – Sohn im Fadenkreuz der Ermittler

Ein 36-jähriger Sohn findet seine Mutter tot auf. Jetzt steht er unter Tatverdacht.

von Christin Lempfert

19. Oktober 2018, 14:33 Uhr

Ostholstein | Bei der Obduktion einer Frau aus Berlin stellte der Rechtsmediziner fest, dass der Tod der 64-Jährigen gewaltsam herbeigeführt wurde. Sie starb am Montag in einem Ferienhaus in Malente in Ostholstein.

Der Tat verdächtigt wird der Sohn der Frau. Er meldete am Montag, er habe seine Mutter leblos aufgefunden. Bei der Vernehmung räumte der 36-Jährige ein, dass er körperlich auf seine Mutter eingewirkt habe.

Er wurde jetzt dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten und ordnete den sofortigen Vollzug an.

Weil den Polizisten bei den Ermittlungen Zweifel an der Plausibilität der Schilderung des Mannes kamen, sperrten sie den Tatort vorsorglich ab und forderten eine Obduktion der Toten.

