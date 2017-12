Veranstaltungen in SH : Torfrock, Ingo Appelt und Weihnachtsträume: Das sind unsere Wochenendtipps

von Marle Liebelt

erstellt am 14.Dez.2017 | 20:27 Uhr

Pohlmann in Lübeck

Mit dem Hit „Wenn jetzt Sommer wär'“ hat er sich in die Köpfe der Republik gesungen. Nun ist er mit seiner Akustik-Tour „Jahr aus Jahr ein“ Deutschlandweit unterwegs. Am Samstag kommt Pohlmann in das Rider's Café nach Lübeck. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, der Einlass beginnt eine Stunde früher.

Tickets gibt es für 22,70 Euro auf der Internetseite des Rider's Café.

„Weihnachtsträume“ im Schloss Tremsbüttel

Bei Glühwein, leckeren Speisen und Live-Musik mit den Golden Sugarbirds und dem Duo Jan Roßmanek und Eddy können Gäste am Samstag und Sonntag in beheizten Pagoden Atmosphäre des Weihnachtsmarktes genießen. In der Bastelstube freuen sich die Wichtel auf die Kinder und draußen warten die Ponys und ein Kettenkarussell auf die Kleinen. Als besonderer Gast wird der Weihnachtsmann im Schloss Tremsbüttel haltmachen.

Der Markt ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet und der Eintritt ist kostenlos.

Ingo Appelt in Lübeck

Ingo Appelt ist mit deinem Programm „Besser... ist besser!“ auf Tour und lädt am Samstag nach Lübeck ein. In seinem neuen Programm fasst Appelt ungehemmt Themen an, die andere beschämt links liegen lassen: Er findet überraschend simple Lösungen für die kompliziertesten Probleme, nimmt die schrägsten Trends unter die Lupe und die lächerlichsten Stars auf die Schippe. Ab 20 Uhr bringt er seine Gäste im Kolosseum zum Lachen.

Tickets gibt es ab 28,45 Euro im Vorverkauf.

Weihnachtsbasteln und Keksebacken in Schenefeld

Im Stadtzentrum Schenefeld haben Kinder und Jugendliche am Samstag die Möglichkeit zum gemeinsamen Basteln und Keksebacken zu kommen. Zwischen 10 und 18 Uhr wird geklebt, gemalt, gefaltet und verziert.

Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos.

Infoveranstaltung: „Katalonien am Scheideweg“

Die Auseinandersetzungen um die Unabhängigkeitsbestrebungen von Teilen der katalonischen Gesellschaft haben sich in den letzten Wochen massiv zugespitzt. Um die unübersichtliche Lage zu analysieren und dabei Einsichten und Argumente verschiedener Seiten zu geben, lädt die Rosa Luxemburg Stiftung zu einer Diskussion zwischen Prof. Dr. Raul Zelik, Vertretungsprofessor für Internationale und intergesellschaftliche Beziehungen an der Universität Kassel, und Prof. Dr. Carlos Collado Seidel, außerordentlicher Professor für Neueste Geschichte an der Universität Marburg, ein.

Die Veranstaltung findet in der Werkstatt für internationale Kultur und Politik e. V. (Nernstweg 32-34 in Altona) statt und beginnt am Freitag um 19 Uhr und Endet gegen 21 Uhr.

Eintritt frei.

40 Jahre Torfrock: Bagaluten Wiehnacht

2017 stehen die Rocker aus Torfmoorholm das 40. Jahr auf der Bühne. Auf ihrer 28. Bagaluten Wiehnachtstour macht die Band am Freitag Halt in der Pumpe in Kiel und am Samstag im Stadttheater in Heide. Das Konzert in Kiel ist bereits ausverkauft, für Heide gibt es noch Karten. Diese sind für 31,95 Euro bei eventim.de oder im Reisebüro Biehl in Heide, Itzehoe, Husum und Brunsbüttel erhältlich.

Einlass ist um 19 Uhr. Eine Stunde später spielt die Vorband „Tears for Beers“, eine Folk-Band aus Wilster, die unter anderem auch schon als Vorband von den Hooters aufgetreten ist. Um 21 Uhr beginnt die Show von Torfrock. Mit der Karte haben Gäste außerdem freien Eintritt zu der anschließenden Party im Stadttheater.

Ausstellung: Weihnachtsbotanik

Der Botanische Sondergarten Wandsbek bietet bis Freitag eine Ausstellung zur Weihnachtsbotanik an. Vom Pflanzenbestand werden sechs Weihnachtspflanzen ausgestellt. Außerdem bekommen die Besucher ausführliche Informationen über die Pflege der Pflanzen. Am Freitag ist die Ausstellung von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmärkte im Norden

Mit einem Klick auf die Karte bekommen Sie Informationen zu den einzelnen Märkten. Wenn wir einen Weihnachtsmarkt übersehen haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an onlineredaktion@shz.de, dann ergänzen wir den Markt in unserer Liste.

Zeitlose Ausflugsvorschläge

Ihnen sagt keine der vorgeschlagenen Veranstaltungen so richtig zu, und Sie sind ideenlos, was Sie sonst noch machen könnten? Auf unserer Indoor-Karte finden Sie Ideen für zeitlose Aktivitäten, die besonders jetzt in der kalten Jahreszeit attraktiv sind.

Alle Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Schlesweig-Holstein finden Sie hier.