Flensburg : Tödlicher Unfall mit einem Hot-Rod

Ein Teilnehmer einer Hot-Rod-Tour kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache am Freitagabend mit einem Pkw.

von Benjamin Nolte

31. August 2018, 20:03 Uhr

Flensburg | Bei einem Verkehrsunfall in Flensburg ist am frühen Freitagabend gegen 18.50 Uhr ein Mensch ums Leben gekommen. Auf der Husumer Straße kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw mit einer Gruppe, die in sogenannten Hot-Rod-Fahrzeugen unterwegs waren. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Ob es weitere Verletzte gibt und die genau Unfallursache sind derzeit noch unklar. Insgesamt bestand die Gruppe aus 13 Fahrzeugen, von denen mehrere beschädigt worden oder im Straßengraben liegen. Die Staatsanwaltschaft hat den Unfallort beschlagnahmt und wird einen Sachverständigen hinzuziehen. Die restlichen Mitfahrer werden von Rettungsdienst und Seelsorgern betreut.

