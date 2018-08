Facebook statt Notruf : Tödlicher Unfall in Lauenburg: Hätte der 18-Jährige gerettet werden können?

Der Unfall wurde zunächst bei Facebook verbreitet, bevor der Notruf gewählt wurde – Polizei appelliert an Autofahrer.

von Timo Jann

09. August 2018, 10:40 Uhr

Lauenburg | Tiefe Trauer bei einer Familie in Güster und Unverständnis bei den Einsatzkräften aus Lauenburg: Der Autofahrer, der am Mittwochabend nach einem Unfall in seinem Wagen bei Lauenburg verbrannt ist, ist ein erst 18 Jahre alter Mann aus Güster. Vielleicht hätte sein Leben gerettet werden können, wenn Autofahrer statt eines Facebook-Postings einen qualifizierten Notruf abgesetzt hätten. Denn es gab wohl massive Zeitverzögerungen bis zum Alarm für die Feuerwehr.

Der Unfall muss gegen 17.10 Uhr passiert sein. Eine Landkarte mit der mit einem gelben Kringel markierten Unfallstelle auf der Landesstraße 200 wurde um 17.13 Uhr von einem jungen Mann aus Lauenburg in einer Facebook-Gruppe eingestellt. Dazu die Info „Unfall!! 2 Autos“. Erst um 17.18 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst (Notruf 112) in Bad Oldesloe von der Polizei (Notruf 110) eine erste Info zu dem Unfall. Bei der Polizei in Lübeck war der erste Notruf eingegangen, allerdings wohl mit dem Hinweis auf einen Zusammenstoß auf der Bundesstraße 209 Richtung Lütau. Die verläuft parallel zur L 200.

Timo Jann

In der Zwischenzeit stoppte ein Autofahrer an der etwa zwei Kilometer vom tatsächlichen Unfallort entfernt gelegenen Rettungswache in Basedow und informierte die anwesenden Retter über den Unfall. Als die Besatzung eines Rettungswagens kurz darauf am Unfallort eintraf, stand der bei dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrschulwagen zerstörte VW Polo des 18-Jährigen bereits in Vollbrand. Um 17.23 Uhr erhielt deshalb Lauenburgs Feuerwehr ihren Alarm. „Wir waren bereits fünf Minuten nach der Alarmierung an der außerhalb gelegenen Einsatzstelle, was eine wirklich gute Zeit ist, aber wir hatten aufgrund der Verzögerungen keine Chance mehr, etwas für den eingeklemmten Fahrer zu tun“, erklärte Feuerwehrchef Lars Heuer.

Der junge Mann am Steuer starb. Ein Autofahrer, der auf die Unfallstelle zugekommen war, hatte keine Chance, den 18-Jährigen aus dem Wrack zu ziehen. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Ein Feuerwehrseelsorger aus Ratzeburg betreute die Einsatzkräfte sowie Angehörige des Toten und des Fahrschülers, die am Unfallort erschienen.

Das Phänomen, dass Ereignisse eher in sozialen Netzwerken bekannt gemacht werden, statt für Hilfe zu sorgen, ist für die Einsatzkräfte in der Region neu. „Man meint wohl, man werde seiner Verantwortung durch so ein Posting gerecht“, sagt Lauenburgs Polizeistationsleiter Ulf Clasen. Die Mitteilung bei Facebook hat der Lauenburger, der sie eingestellt hatte, noch am Abend gelöscht. Heuer: „Ich appelliere an alle, die auf einen Unglücksort zukommen, den Notruf abzusetzen. Da sollte man sich bitte nicht auf andere verlassen, das kann fatale Folgen haben. Und bitte mit einer genauen Ortsangabe. Wer sich unsicher ist, wo er gerade ist, der findet außerorts auf den Leitpfosten für gewöhnlich Hinweise zur Straße.“

Im Juni 2014 hatte es in Schwarzenbek ein ähnliches Verhalten von Passanten gegeben. Nach einem Blitzeinschlag in ein Doppelhaus am Paul-Gerhard-Ring machte das Unglück in den sozialen Netzwerken die Runde – die Feuerwehr forderte von denen, die die Nachricht dort veröffentlichten, aber niemand an. Schließlich rief zehn Minuten nach dem ersten Hinweis im Internet der Bewohner um Hilfe, nachdem er den Brand im Dachstuhl bemerkt hatte.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?