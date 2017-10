Orkanartige Böen möglich : Tief Xavier: Unwetterwarnung für Hamburg und SH

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder/dpa 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 06:40 Uhr

Flensburg | Die Menschen im Norden müssen sich am Donnerstag auf heftigen Sturm und starken Regen einstellen. Grund ist das Tief „Xavier“. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor orkanartigen Böen. Gefährdet seien Hamburg und das Landesgebiet von Schleswig-Holstein voraussichtlich zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr, teilte der Wetterdienst in Offenbach mit und gab eine Unwetterwarnung für das Gebiet heraus. Das markante Sturmtief zieht von der Deutschen Bucht her kommend ostwärts hinweg nach Polen.

Betroffen sind unter anderem die Küstengebiete und das Binnenland Dithmarschen, Pinneberg (ohne Helgoland), Teile des Kreises Steinburg, der Großraum Hamburg mit Teilen des Kreises Segeberg sowie die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Aber auch in den anderen Landesteilen besteht die Möglichkeit orkanartiger Böen.

Am frühen Morgen war die Lage laut Polizei und Feuerwehr bei leichtem Regen noch ruhig, es werde aber im Laufe des Tages mit sturmbedingten Einsätzen gerechnet. Grund für die Wetterlage ist ein von Schottland kommendes Sturmtief, das mit kräftigen Winden kühle Meerluft nach Deutschland bringt.

Es bestehe die Gefahr von orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern. Die Experten warnten dabei vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Gegenständen und Schäden an Gebäuden. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden werden.

Außerdem sei laut Wetterdienst mit Dauerregen zu rechnen. In 24 Stunden werde eine Regenmenge von 40 bis örtlich 50 Litern pro Quadratmetern erwartet. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen.