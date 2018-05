Digitale Sprechstunde : Tele-Medizin löst Hausbesuche ab

Es ist Gefahr im Verzug Ein Kommentar von Margret Kiosz Noch vor einigen Jahren sagte sich der Doktor auf Hausbesuchs-Tour: Wenn ich schon in der Gegend bin, kann ich auch schnell bei Frau Meyer rein schauen, einen kurzen Schnack halten und ihren Blutdruck messen. Gut getan hat das beiden. Doch die Kasse will für solchen sozial wichtigen aber medizinisch nicht notwendigen Service nicht mehr zahlen. Das mag man bedauern, aber so tickt heute die Welt. Wenn jetzt aber selbst der medizinisch notwendige Hausbesuch durch Online-Sprechstunden ersetzt werden soll, ist Gefahr im Verzug. Der direkte, persönliche Kontakt bleibt der Goldstandard in der Versorgung. Mimik, Stimme, Körperhaltung – alle feinen Schwingungen, die dem aufmerksamen Doktor Hinweise auf den Zustand des Patienten geben, sind nur von Angesicht zu Angesicht wahrnehmbar. Ein eindimensionaler Bildausschnitt auf dem Laptop kann das nicht ersetzen. Nur als Ergänzung ist die digitale Sprechstunde sinnvoll – genauso wie der Einsatz von Assistenzpersonal, das bei Frau Meyer vorbei schaut und den Blutdruckwert in die Praxis übermittelt. Die Regel sollte es aber nicht werden. Der Warnruf der Patientenschützer kommt gerade noch rechtzeitig, um digitalen Unfug in der Medizin zu verhindern und Augenmaß einzufordern.