Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger : „Tag der Seenotretter“: Tausende Besucher und ein Heiratsantrag

In zwölf Orten in SH demonstrierten die Männer und Frauen der DGzRS ihr Können. 12.000 Besucher waren im nördlichsten Bundesland dabei.

von dpa

29. Juli 2018, 18:26 Uhr

Büsum | Der „Tag der Seenotretter“ ist ein buntes Spektakel um eine ernste Sache: Am Sonntag stellte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Häfen an Nord- und Ostsee sowie auf einigen Inseln Schleswig-Holsteins die Besatzungen der Rettungskreuzer und ihre Arbeit vor. Rund 12.000 Besucher interessierten sich dafür, wie die DGzRS berichtete.

In zwölf Orten, an denen sich 19 Stationen im nördlichsten Bundesland präsentierten, demonstrierten die Männer und Frauen der DGzRS ihr Können. Die Helfer sind überwiegend Freiwillige. Sie sind das ganze Jahr bei jedem Wetter rund um die Uhr einsatzbereit. Im vergangenen Jahr retteten sie nach eigenen Angaben bei 2065 Einsätzen 490 Menschen.

In Büsum gab es am Sonntag für die Besucher unter anderem eine Rettungsübung im Hafen, auf Amrum verschiedene SAR-Übungen (Search and Rescue = Suchen und Retten) an Land. In Langballigau gehörte unter anderem eine Rundfahrt auf dem ältesten seegängigen Salondampfer „Alexandra“ auf dem Programm.

In Heiligenhafen führten die Seenotretter etwa das Bergen eines gekenterten Bootes im Hafenbecken vor. In Puttgarden zeigten sie, wie eine Schleppleinen-Verbindung zu einem anderen Schiff geschaffen wird. Auf Pellworm war der „Tag der Seenotretter“ Gast beim Hafenfest.

In Laboe standen unter anderem Fahrten mit drei Seenotrettungsbooten auf dem Programm. Eine ganz persönliche Überraschung hatte ein freiwilliger Seenotretter dort vorbereitet: Auf dem Seenotrettungskreuzer „Berlin“ machte der 36-Jährige während einer Übung seiner 30 Jahre alten Freundin einen Heiratsantrag. „Jessi, willst du mich heiraten?“ stand auf einem Laken, mit dem ein Hubschrauber vorbeiflog. „Sie hat laut “Ja„ gesagt“, berichtete die DGzRS-Sprecherin.

Der Tag der Seenotretter findet traditionell am letzten Sonntag im Juli statt. An der gesamten Nord- und Ostseeküste nahmen in 31 Orten 41 Stationen teil. Etwa 25.000 Besucher kamen, wie die Sprecherin mitteilte.