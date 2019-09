Ausnahmezustand in Kiel : Tag der Deutschen Einheit: Polizei ist mit maximaler Stärke im Einsatz

Sperrzonen und Flugverbot auch für Drohnen – Polizei mit maximaler Stärke im Einsatz

29. September 2019, 19:21 Uhr

Kiel | Etliche Straßen werden gesperrt, der Luftraum über Kiel ebenfalls, Drohnen dürfen nicht aufsteigen und auf der Förde werden Spezialkräfte mit Booten patroullieren. Zum Tag der Deutschen Einheit wird Kiel für zwei Tage zur Hauptstadt Deutschlands – und der Schutz der Spitzenpolitiker eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte.

Das Landespolizeiamt spricht von seinem größten Einsatz in diesem Jahr. Zu den Feierlichkeiten am 2. und 3. Oktober werden 500.000 Gäste in der Stadt erwartet. Für die drei protokollarischen Veranstaltungen werden hermetisch abgeriegelte Sicherheitsbereiche am Schifffahrtsmuseum, rund um die St. Nikolai Kirche und zum Festakt in der Ostseehalle eingerichtet.

Torge Stelck, Sprecher im Landespolizeiamt: „Sie werden aber nur so lange wie nötig aufrecht erhalten.“ Soll heißen: Sobald die sogenannten Schutzpersonen den Veranstaltungsort verlassen haben, werden die Sperrzonen wieder freigegeben. „Anwohner haben selbstverständlich Zugang zu ihren Wohnungen“, betont Stelck.

Sie sollten zur einfacheren Abwicklung vor Ort aber einen Ausweis dabei haben. Torge Stelck, Sprecher im Landespolizeiamt

Damit Drohnen nicht als Waffe eingesetzt werden können, gilt für die Mini-Fluggeräte an beiden Festtagen ein Mitführverbot. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Polizei Drohnen-Abwehrtechnologie wie etwa Störsender bereit hält.

Flugverbot über Kiel

Zudem gilt am Tag der Deutschen Einheit ein Flugverbot über fast dem gesamten Stadtgebiet inklusive des Flugplatzes Holtenau. Stelck: „Es ist dann nicht erlaubt, mit Flugzeugen, Hubschraubern, Flugmodellen oder eben auch Drohnen zu fliegen.“

Derzeit ist eine Demonstration der Antifa angemeldet. Motto: „Klassensolidarität statt Vaterland“. Angemeldet sind 300 Personen, die sich am Donerstag um 11 Uhr an der Bahnhofsbrücke treffen wollen. Die Veranstalter haben laut Presseankündigung geplant, an die „kurze Hoffnung auf einen freien Sozialismus“ nach Ende der DDR zu erinnern sowie an den sozialen Kahlschlag, der „fruchtbarer Nährboden“ für die rechte Szene gewesen sei.

Wir werden das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gewährleisten, solange die Demonstrationen friedlich bleiben, die protokollarischen Veranstaltungen und das Volksfest nicht stören. Torge Stelck, Sprecher im Landespolizeiamt

Bewährte Schutzvorkehrungen der Kieler Woche kommen zum Einsatz

Wie viele Beamte an diesen beiden Tagen genau in Kiel im Einsatz sein werden, sagt Stelck aus taktischen Gründen nicht, betont aber: „Wir werden von Polizeikräften aus anderen Bundesländern unterstützt.“ Durch die Feierlichkeiten soll es deshalb zu keinen polizeilichen Einschränkungen in anderen Landesteilen kommen.

Beim Bürgerfest setzt die Polizei auf bewährte Schutzvorkehrungen der Kieler Woche. Zudem wird es eine mobile Wache an der Kiellinie in Höhe Reventloubrücke sowie am Kleinen Kiel geben.