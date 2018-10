Goldener Herbst in SH : T-Shirt statt Regenjacke: Temperaturrekorde in Hamburg und Lübeck

Der Oktober ist ungewöhnlich warm. In Hamburg wurden Höchstwerte von 26,9 Grad gemessen. In SH waren es 21,1 Grad.

von dpa

14. Oktober 2018, 15:56 Uhr

Hamburg/Lübeck | Der ungewöhnlich warme Oktober hat nun auch für Rekordwerte gesorgt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, wurde am Samstag in Hamburg eine Temperatur von 26,9 Grad gemessen. Der bisherige Höchststand für einen Oktobertag seien bislang 26,1 Grad am 1. Oktober 2011 gewesen. Und der bislang wärmste 13. Oktober war der des Jahres 1907 mit 21,1 Grad, sagte der Meteorologe Josef Kantuzer am Samstag.

Auch in Lübeck wurde ein Rekordwert gemessen: Dort wurden am Samstag um 15 Uhr 26,5 Grad erreicht – nach 26 Grad am 1. Oktober vor sieben Jahren und 21,3 Grad am 13. Oktober 1907. Im ganzen Norden gab es laut DWD fast überall mehr als 25 Grad. Lediglich auf Sylt waren es den amtlichen Messungen zufolge nur 19 Grad.

Hoch „Viktor“ blockiert das Herbstwetter

„Das goldene Oktoberwetter geht noch mal in die Verlängerung“, hieß es am Sonntag vom DWD. Allerdings war es im Vergleich zum Samstag etwa drei Grad kühler. Das stabile Hoch „Viktor“ über Osteuropa blockiere weiter die West-Ost-Zugbahn der Tiefdruckgebiete. Gegen Ende der Woche werde es dann doch etwas unbeständiger. Viel Regen sei aber erst mal nicht in Sicht.

Dem Spätsommer-Wetter entsprechend trieb es die Menschen am Wochenende ins Freie. Die Parks in Hamburg waren bestens besucht. Im Hirschpark bei Blankenese wurde am Samstag sogar einem Schäferhund-Mischling eine große Sonnenbrille aufgesetzt, um seine Augen zu schützen. Und der Park „Planten un Blomen“ erschien durch das Herbstlaub wie ein regelrechtes Farbenmeer.

Auch an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste herrschten ideale Bedingungen für Ausflüge, manche Besucher trauten sich sogar in das 13 Grad kalte Wasser. Am Strand von Scharbeutz waren viele Zwei- und Vierbeiner unterwegs. Bis Ende September waren Hunde und Pferde am Strand noch verboten.