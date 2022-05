Kiel : Supermarkt-Mitarbeiter verfolgt Ladendiebe: Festnahme

Ein Mitarbeiter eines Discounters in Kiel-Schöneberg hat zwei mutmaßliche mehrfache Ladendiebe verfolgt und damit der Polizei bei der Festnahme geholfen. Die 36 und 38 Jahre alten Männer hatten versucht, in einem Supermarkt Produkte wie Spirituosen und Drogerieartikel zu stehlen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mitarbeiter erkannte die Täter, weil sie bereits in anderen Filialen aufgefallen seien. Er verfolgte die beiden mit einem Auto, bis die Polizei eintraf.

