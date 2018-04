Millionen-Paket für die Polizei : Sturmgewehre gegen Terror: Polizei in SH rüstet auf

Um bei Terrorlagen besser geschützt zu sein, erhalten die Beamten neue kugelsichere Westen und Helme sowie Sturmgewehre.

von dpa

23. April 2018, 07:43 Uhr

Kiel | Schleswig-Holsteins Polizei erhält eine bessere Ausrüstung, um auch im Fall von Terroranschlägen besser gewappnet zu sein. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) und der Leitende Polizeidirektor Thomas Thiede stellen am Montag (10 Uhr) in Kiel das neue Ausstattungspaket vor.

Dazu gehören zusätzliche Schutzausstattungen für den Streifendienst. Besondere Schutzwesten – sogenannte VPA M-Plattenträgersysteme – reichen vom Kehlkopf bis zum oberen Beinbereich und können sogar Schüsse aus Langwaffen abhalten. Ballistische Helme aus Titan können ebenfalls vor Kugeln schützen. Andere Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg haben bereits solche Schutzhelme angeschafft.

Schleswig-Holsteins Polizei erhält außerdem eine bessere Ausrüstung für die Einrichtung von Kontrollstellen. Zudem wollen Grote und Thiede die neue Mitteldistanzwaffe der Polizei präsentieren.

Dabei handelt es sich um 522 neue Sturmgewehre MCX von Sig Sauer, wie das Innenministerium bereits im vergangenen Jahr ankündigte. Laut Hersteller ist das MCX ein halbautomatisches Sturmgewehr, mit dem gezielte Schüsse bis 300 Meter möglich sind. Feuerstöße, also eine einmalige Betätigung des Abzugs für mehrere Schüsse, seien nicht möglich.

Die Waffe habe am besten den in der Ausschreibung der Landespolizei genannten Kriterien entsprochen, hatte ein Ministeriumssprecher die Entscheidung für das Modell begründet. Der Auftrag mit Zubehör habe ein Volumen von 1,2 Millionen Euro. Nach dpa-Informationen werden die Waffen in Eckernförde – dort hat Sig Sauer eine Produktionsstätte – ausgeliefert.

„Ich freue mich, dass wir nun eine Mitteldistanzwaffe haben, welche die hohen Anforderungen unserer Landespolizei erfüllt“, sagte Innenstaatssekretär Torsten Geerdts bei der Ankündigung des Kaufs. „Diese Ausstattung ist notwendig, damit unsere Polizeikräfte die Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch sich selbst im Fall von mit vergleichbaren Waffen durchgeführten Attentaten verteidigen können.“ Die Landespolizei im Norden liege nach dieser weiteren Verbesserung ihrer Ausrüstung im bundesweiten Vergleich „auf einem Spitzenplatz“.