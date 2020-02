Schleswig-Holstein und Hamburg : Sturm „Sabine“ im Liveblog: Sturmflut erreicht Westküste, Hochwasser in Hamburg

Mit orkanartigen Böen fegte Sturm „Sabine“ am Sonntag über SH hinweg. Auch am Montag gibt es noch Beeinträchtigungen.

Avatar_shz von sh:z mit dpa

10. Februar 2020, 14:18 Uhr

Orkantief „Sabine“ sorgte am Sonntag für Sturm in Schleswig-Holstein. Auch am Montag gibt es noch Beeinträchtigungen. Das Wichtigste in Kürze:

Die Schulen in SH und Hamburg fallen nicht aus. Eltern können ihr Kind aber abmelden, wenn ihnen der Schulweg zu gefährlich erscheint

In ganz Schleswig-Holstein kam es am Sonntag zu erheblichen Beeinträchtigungen im Regionalverkehr der Bahn, am Montag entspannt sich die Lage

Am Hamburger Airport sind am Montag rund ein Drittel der 360 Starts- und Landungen gestrichen worden. Die Lage normalisiert sich

Die Fährverbindungen zu den nordfriesischen Inseln wurden wieder aufgenommen, es ist aber mit Fahrplanänderungen zu rechnen. Die Sylt-Fähre hat wegen des Hochwassers am Mittag den Betrieb wieder eingestellt

Große Gefahr geht von durch Dürre geschwächte oder abgestorbene Bäume aus

Bürger sollten lose Gegenstände sichern.

Es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.

Die Lage in ganz Deutschland und den benachbarten Ländern können Sie in unserem überregionalen Liveblog verfolgen.

Die aktuellen Entwicklungen in SH gibt es hier Liveblog: