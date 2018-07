WOA 2018 im Video : Staubmasken und eSport: Aufbau für das Wacken Open Air läuft

Der WOA-Schädel steht und Wacken-Mitgründer Thomas Jensen verrät, welche Tipps er für Neulinge hat.

von Viktoria Lippmann

25. Juli 2018, 21:14 Uhr

Wacken | In knapp einer Woche werden wieder über 75.000 Metalfans in das sonst so beschauliche Wacken pilgern. Der Aufbau kommt dank des trockenen Wetters gut voran. Doch die Trockenheit könnte auch eine hohe Staubbelastung für die Besucher zur Folge haben.