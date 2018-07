Unwetter in SH : Starkregen nach Hitze: 45 Liter in der Stunde in Quickborn

In Quickborn gab es am Mittwoch heftige Gewitter. Am Donnerstag soll es wieder heiß werden.

von lno

25. Juli 2018, 20:16 Uhr

Quickborn/Hamburg | Nach der Hitze hat es am Mittwochabend im südlichen Schleswig-Holstein Starkregen gegeben. „In Quickborn sind 45 Liter in der Stunde gefallen, das war ein Unwetter“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu den örtlich starken Regenfällen. Nach Angaben der Leitstellen kam es aber nur zu einzelnen Feuerwehreinsätzen.

Der DWD hob am frühen Abend seine Unwetterwarnung für die Mitte Schleswig-Holsteins auf. Am Nachmittag hatte der Wetterdienst vor Gewittern mit Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometer pro Stunde und Hagel gewarnt. Die Regengebiete im Norden sollten Richtung Ostsee abziehen.

Mit 34 Grad in Hamburg und auch nördlich der Hansestadt ist der Allzeitrekord am Mittwoch nicht geknackt worden. Der bislang heißeste Tag in Hamburg seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war der 9. August 1992, als laut DWD 37,3 Grad gemessen wurden. Der bisher heißeste Tag in einem Juli war der 20. Juli 2006 mit 36,9 Grad. Auch für Donnerstag werden wieder Temperaturen über der 30-Grad-Marke im Norden erwartet.