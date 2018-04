Vorwürfe Sexueller Belästigung : Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt in Skandal um Weißen Ring

Im Fokus steht der Ex-Leiter der Lübecker Außenstelle der Organisation. 18 Vorgänge werden strafrechtlich überprüft.

von shz.de/dpa

05. April 2018, 11:22 Uhr

Lübeck | Nach den Vorwürfen wegen sexueller Belästigung bei der Opferhilfeorganisation Weißen Ring in Lübeck hat jetzt die Staatsanwaltschaft Lübeck die Ermittlungen aufgenommen. „Insgesamt gibt es zurzeit 18 Vorgänge, die strafrechtlich geprüft werden“, sagte Oberstaatsanwältin Ulla Hingst dem NDR Schleswig-Holstein. Weitere Anzeigen würden geprüft, so dass sich die Zahl der Ermittlungsverfahren noch erhöhen könnte.

Zuvor war bei der Staatsanwaltschaft über den Bundesverband des Weißen Ringes eine Strafanzeige eingegangen. Dem pensionierten Polizeihauptkommissar Detlef Hardt (73) wird vorgeworfen, als Leiter der Außenstelle Lübeck Frauen bei Beratungsgesprächen sexuell belästigt oder genötigt zu haben. Er hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Hardt ist seit dem November 2017 nicht mehr für die Opferhilfeorganisation tätig.

Die Vorgänge wurden Mitte März bekannt und führten auch zum Rücktritt des Landesvorsitzenden der Hilfsorganisation für Verbrechensopfer, Ex-Landesjustizminister Uwe Döring, und seines Stellvertreters Uwe Rath.

Bis zu Neuwahl leitet der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, die Geschäfte. Ziercke, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender des Weißen Rings ist, war vor seiner Berufung zum BKA-Präsidenten (2004) Leiter der Polizeiabteilung im Kieler Innenministerium.

Die Landesregierung in Kiel sieht den Weißen Ring weiterhin als wichtigen Partner bei der Betreuung von Kriminalitätsopfern. Dies machten die Staatssekretäre Torsten Geerdts (Inneres) und Wilfried Hoops (Justiz) am Mittwoch nach einem Gespräch mit der Bundesvorsitzenden Roswitha Müller-Piepenkötter in Hamburg klar.

„Wir haben gegenüber der Bundesvorsitzenden deutlich gemacht, dass selbstverständlich das Fehlverhalten eines Einzelnen die gute und wichtige Arbeit des Weißen Ringes nicht in Frage stellt“, sagte der Staatssekretär. „Wir haben uns überzeugt, dass seitens des Weißen Ringes alles getan wird, um sicherzustellen, dass sich solche Vorkommnisse nicht wiederholen.“ Die mutmaßlichen Verfehlungen eines Einzelnen dürften nicht den gesamten Weißen Ring in Misskredit bringen, sagte Justizstaatssekretär Hoops.

Die Führung der Landespolizei soll bereits im Juli 2017 über die angeblichen sexuellen Übergriffe durch den Leiter des Weißen Rings in Lübeck informiert gewesen sein. Das Innenministerium prüft, ob Spitzenbeamte versagt haben. Außerdem besteht der Verdacht, dass Uwe Döring, Ex-Landeschef des Weißen Rings, die Vorfälle gegenüber der Öffentlichkeit verheimlichen wollte.