Ungeklärter Kriminalfall : Spurensuche in Sether Teich – Durchbruch im Mordfall Heike Lehmann?

Seit 36 Jahren ist Heike Lehmann verschwunden. Ermittler suchen nach dem Fund mit Baggern den Teich in Seth ab.

17. Oktober 2018, 13:30 Uhr

Seth | In Seth im Kreis Segeberg wird Wasser aus einem Teich abgelassen, auf dem Grund fanden sich verdächtige Gegenstände. Nach ersten Informationen von mehreren Personen vor Ort sollten dort Knochen gefunden worden sein, die Polizei bestätigt diesen Fund nicht. „Knochen wurden nicht geunden. Weitere Details geben wir nicht preis“, sagte Oliver Pohl, Sprecher der Polizeidirektion Kiel.

Die Ermittler gehen von einem ungeklärten Tötungsdelikt aus, der die Polizei nun seit mehr als 35 Jahren beschäftigt. Den Zusammenhang zwischen den laufenden Grabungsarbeiten und dem Fall Heike Lehmann bestätigte die Polizei. Polizeisprecher Pohl sagte gegenüber shz.de aber auch: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Seit 36 Jahren ist Heike Lehmann aus Seth spurlos verschwunden. Das letzte Lebenszeichen der damals 20-jährigen Heike Lehmann gab es am 12. September 1982. Ihr damaliger Freund, so seine Zeugenaussage, hatte sie im Anschluss an den Ball der Landwirtschaftsmesse „Norla“ zu ihrer Wohnadresse gefahren und dort am frühen Morgen abgesetzt. Hier verliert sich die Spur von Heike Lehmann, die im fünften Monat schwanger war.

Ihr damaliger Lebensgefährte geriet in das Visier der Ermittler. Er wurde mehrfach verhört und Mitte der 90er festgenommen. Ermittler hatten ein Erdloch gefunden und es für das Grab von Heike Lehmann gehalten. Eine Fehleinschätzung, wie sich herausstellte. Der tatverdächtige Lebensgefährte blieb bei seiner Aussage und trotz großangelegten Suchmaßnahmen konnte die Leiche von Heike Lehmann nie gefunden werden.

Am Mittwoch dann die erneute Suche nach den Überresten der Frau in dem abgelassenen Teich. Am Rande eines Feldes ist die Polizei mit einem Bagger und einem Radlader dabei, dass Erdreich aufzunehmen. Wenn die Beamten die Überreste der vermissten Frau finden, würde nicht nur ihre Familie ein Grab für die Vermisste anlegen können, die Überreste und der Fundort könnten auch neue Hinweise auf den Täter geben.

