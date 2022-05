Wetterprognose : Sonniger Sonntag in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Menschen im Norden können sich am Sonntag auf jede Menge Sonnenschein freuen. Am Morgen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar zunächst gebietsweise noch mit Nebel zu rechnen. Im Verlauf des Vormittags löst sich dieser jedoch auf und lässt die Sonne durch. Es ist mit Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad in Hamburg und bis zu 17 Grad auf den Nordfriesischen Inseln zu rechnen.

Auch der Montag startet zunächst freund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.