Wetter : Sonne in Hamburg und Schleswig-Holstein: Nachts Frost

In den kommenden Tagen wird es sonnig in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Dienstag kann es am frühen Vormittag verbreitet noch leichten Frost geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Tagesverlauf ist dann aber viel Sonnenschein zu erwarten bei Höchstwerten zwischen sechs Grad auf Fehmarn und zehn Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Mittwoch ist es überwiegend klar. Später kann es vereinzelt flachen Nebel geben. Verbreitet ist mit leichtem Frost zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus vier und null Grad, auf Helgoland bei etwa drei Grad. Am Mittwoch ist es zunächst neblig, dann durchweg sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen acht Grad auf Fehmarn und zw...

