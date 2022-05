Landtagswahlen : Sondierungsgesräche: CDU und Grüne treffen sich

Am Montagabend verkündet CDU-Landeschef Günther, Sondierungen mit den Grünen über eine Regierungsbildung aufnehmen zu wollen. Am frühen Dienstagmittag sollen die Gespräche bereits beginnen. Und am Abend hat die Grünen-Basis dann das Wort.

CDU und Grüne wollen am heutigen Dienst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.