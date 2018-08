Nach Kandidatur von Serpil Midyatli : Simone Lange will nicht SPD-Landeschefin in SH werden

Zur Person Serpil Midyatli

Midyatli ist Kind türkischer Einwanderer. Geboren in Kiel, wuchs sie zunächst im Stadtteil Mettenhof, dann in Gaarden auf. „Wir zogen von einem Brennpunkt in den nächsten.“ Ja, sie habe eine muslimische Grundeinstellung. „Ich wurde aber nicht streng erzogen, musste nie ein Kopftuch tragen“, sagte sie der SPD-Geschichtswerkstatt zu ihrer Person. Zur Schule ging sie in Mettenhof und auf das Fachgymnasium am Ravensberg in Kiel.

Von 1994 bis 2003 leitete sie ein Restaurant. 2004 gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann Atilla Midyatli einen Kultur- und Veranstaltungsservice. Dazu kam zwischen 2007 und 2009 ein Catering-Service. Seit 2013 wohnt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Gettorf.

Als erste Frau mit türkischen Wurzeln wurde sie 2015 zur stellvertretenden Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes gewählt.

Sie ist seit 2017 Mitglied des SPD-Landesvorstandes. Auf dem Bundesparteitag 2017 wurde sie in den Parteivorstand gewählt. In der Landtagswahl 2017 unterlag sie in ihrem Wahlkreis Eckernförde dem Spitzenkandidaten der CDU mit 26,7 Prozent der Erststimmen und zog vom Listenplatz zwei aus über die Landesliste in den Landtag ein. Sie ist Sprecherin für Integration, Migration, Familien, Gleichstellung und Kindertagesstätten, gehört dem Sozialausschuss an und vertritt die Fraktion im Gremium für Fragen der deutschen Minderheit in Nordschleswig.