Lokale in der Übersicht : Abhol- und Lieferservice: Das bieten Gastronomen in SH jetzt an

picture alliance/dpa

Mit dem Lockdown mussten auch Gastronomen in SH schließen. Wir zeigen, welche Abhol- und Lieferangebote es in Ihrer Stadt gibt. Avatar_shz von shz.de

16. November 2020, 11:34 Uhr Restaurants und Lokale sind geschlossen, Gaststätten dicht – mal wieder. Viele Gastronomen bieten Speisen und Getränke jedoch zum Mitnehmen an oder liefern sie bei Bedarf bis zur Haustür. Laut der Corona-Verordnung des Landes gilt: Sämtliche Gastronomiebetriebe müssen für den Publikumsverkehr und Besuche geschlossen sein. Ausgenommen ist der Außer-Haus-Verkauf und die Abholung von Speisen. Per Klick auf folgende Grafik finden Sie die Übersicht der Händler mit Abhol- und Lieferservice:

Ihr Lokal ist noch nicht dabei? Auf der Karte können Sie Ihren Betrieb selbst eintragen. Auf Nachfrage heißt es, dass Gaststätten zur Abholung der Speisen auch betreten werden dürfen – unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Bei Lieferungen gibt es kein Verbot, diese persönlich an der Tür in Empfang zu nehmen. Für die Bezahlung gilt: Wenn immer möglich, zahlen Sie bargeldlos, mit Karte oder vorab online. Vorgeschrieben ist die Art der Bezahlung laut Verordnung jedoch nicht. Das heißt, sowohl bei Lieferungen als auch bei der Abholung von Speisen und Getränken können Sie sowohl mit Karte als auch bar bezahlen. zur Startseite

