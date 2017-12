Immer mehr Testgebiete : SH treibt den autonomen Busverkehr voran

vergrößern 1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

von Till H. Lorenz

erstellt am 02.Dez.2017 | 09:05 Uhr

Kiel | Selbstfahrende Busse gehören mit Beginn des neuen Jahres zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Schleswig-Holstein. In mehreren Regionen des Landes wird die Entwicklung eines computergesteuerten ÖPNV vorangetrieben. „Der Kreis Herzogtum Lauenburg wird ab 2018 zum Testzentrum für autonom fahrende Busse auf öffentlichen Straßen“, sagt der aus dem Kreis stammende Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann (CDU). Ihm zufolge wird das Bundesverkehrsministerium allein das Projekt in der Hamburger Metropolregion mit 1,8 Millionen Euro fördern. Konkret soll eine öffentliche Teststrecke im Stadtgebiet von Lauenburg eingerichtet werden – „mit echten Fahrgästen und im echten Straßenverkehr“, wie Brackmann sagt.

Es ist nur das jüngste Beispiel auf dem Weg zum autonomen ÖPNV im Norden. Mit 2,3 Millionen Euro fördert das Verkehrsministerium in Berlin bereits den „NAF-Bus“ in Nordfriesland. NAF steht für „nachfragegesteuerter autonom fahrender Bus“. Anders als beim Lauenburger Projekt, bei dem der Linienverkehr im Mittelpunkt steht, liegt der Schwerpunkt beim NAF-Bus auf fahrerlosen Fahrzeugen, die ohne Fahrpläne verkehren und über die Nachfrage der Nutzer per Smartphone gesteuert werden sollen. Nach Angaben von Projektbeteiligten wird es zum Start auf Sylt im nächsten Jahr aber zunächst wohl ebenfalls eine feste Verbindung geben.

Im Landesverkehrsministerium in Kiel begrüßt Minister Bernd Buchholz (FDP) die jüngste Förderung. Auch wenn technologisch noch ein Stück des Weges zurückzulegen ist, so sei es der richtige Weg zu einem alternativen öffentlichen Personennahverkehr, sagte er. „Gerade dünn besiedelte Regionen des Landes können und werden davon profitieren.“ Das Land selbst fördert ähnliche Projekte unter anderem in Ostholstein. Daneben hat die Jamaika-Koalition auch die Bäderbahn-Strecke in der Lübecker Bucht ins Auge gefasst, um dort Teststrecken für autonom fahrende Fahrzeuge einzurichten.