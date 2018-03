Eiderstedt zu Fuß : SH Tour: Den Vögeln auf der Spur

Mit 18 historischen Gotteshäusern hat Eiderstedt die größte Kirchendichte nördlich der Elbe. In der Nachbarschaft zum Katinger Watt finden sich gleich fünf: in Kating, in Vollerwiek, in Welt, in Garding und in Tönning. In ihnen gibt es so manchen Schatz zu entdecken, beispielsweise hängt in St. Laurentius in Kating die älteste Kirchenglocke Schleswig-Holsteins, in ihrer Namensvetterin in Tönning stecken noch Kanonenkugeln aus dem Nordischen Krieg (1700-1721) in den Wänden. In Welt beeindruckt der barocke Beichtstuhl. In St. Martin in Vollerwiek sind Bilder von Lucas Cranach zu sehen.