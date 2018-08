Konkurrenz für Stegner : Serpil Midyatli will SPD-Landeschefin in SH werden

Bei der Wahl zum neuen SPD-Landeschef in Schleswig-Holstein könnte es auf eine Kampfkandidatur hinauslaufen.

von Christin Lempfert mit dpa

25. August 2018, 14:33 Uhr

Neumünster | Die stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion, Serpil Midyatli, will 2019 für den Landesvorsitz kandidieren. Das habe sie am Samstag bei einer Sitzung des Landesparteirats in Neumünster angekündigt, sagte Midyatli. „Ich habe auch schon einige Untersützungsangebote bekommen.“ Es habe bei der Sitzung auch Applaus gegeben. Der amtierende Landesvorsitzende Ralf Stegner hat sich noch nicht geäußert, ob er auf dem Landesparteitag Ende März noch einmal kandidiert.

Gleich nach Neumünster. Dort tagt der Parteirat der Nord SPD.

Es geht um Beschlüsse zum Reformprozess der Partei, die wir bis zum Landesparteitag im kommenden März abschließen wollen. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 25. August 2018

Midyatli begründet ihre Kandidatur mit einer neuen Dynamik in der Partei. „Aktuell läuft ein äußert erfolgreicher Reformprozess, den wir im letzten November begonnen haben“, sagte sie. Es sei eine spannende Zeit in der Nord-SPD. „Diesen Prozess möchte ich als SPD-Landesvorsitzende weiter vorantreiben.“ Die notwendigen Veränderungen würden aber nur als glaubwürdig wahrgenommen werden, wenn sich die Partei auch personell neu aufstelle. „Für mich ist die wichtigste Aufgabe der Sozialdemokratie, gesellschaftliche Solidarität zu organisieren.“ Die SPD sei in der Rolle der Opposition angekommen.

Midyatli sitzt seit 2009 im Landtag. Dem Landesvorstand gehört sie seit zehn Jahren an. Seit Dezember 2017 ist sie außerdem Beisitzerin im Bundesvorstand der SPD.

Zur Person:

Beruf und Familie

Midyatli ist Kind türkischer Einwanderer. Geboren in Kiel, wuchs sie zunächst im Stadtteil Mettenhof, dann in Gaarden auf. „Wir zogen von einem Brennpunkt in den nächsten.“ Ja, sie habe eine muslimische Grundeinstellung. „Ich wurde aber nicht streng erzogen, musste nie ein Kopftuch tragen“, sagte sie der SPD-Geschichtswerkstatt zu ihrer Person. Zur Schule ging sie in Mettenhof und auf das Fachgymnasium am Ravensberg in Kiel.

Von 1994 bis 2003 leitete sie ein Restaurant. 2004 gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann Atilla Midyatli einen Kultur- und Veranstaltungsservice. Dazu kam zwischen 2007 und 2009 ein Catering-Service. Seit 2013 wohnt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Gettorf.

Als erste Frau mit türkischen Wurzeln wurde sie 2015 zur stellvertretenden Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes gewählt.

Parteiämter

Sie ist seit 2017 Mitglied des SPD-Landesvorstandes. Auf dem Bundesparteitag 2017 wurde sie in den Parteivorstand gewählt.

Landtag

In der Landtagswahl 2017 unterlag sie in ihrem Wahlkreis Eckernförde dem Spitzenkandidaten der CDU mit 26,7 Prozent der Erststimmen und zog vom Listenplatz zwei aus über die Landesliste in den Landtag ein. Sie ist Sprecherin für Integration, Migration, Familien, Gleichstellung und Kindertagesstätten, gehört dem Sozialausschuss an und vertritt die Fraktion im Gremium für Fragen der deutschen Minderheit in Nordschleswig.