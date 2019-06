Facebookgruppe Küstensteine : Selbstlos eine Freude machen: Bunte Küstensteine aus SH reisen in die Welt

Die bunt bemalten Steine werden mit Hashtag versehen und in die Natur gesetzt – Funde sollen in die Facebook-Gruppe gepostet werden.

von Victoria Lippmann

20. Juni 2019, 20:04 Uhr

Man findet sie an gewöhnlichen und ungewöhnlichen Orten. Bemalte Steine erobern gerade den Norden. Das Prinzip ist einfach: Stein bemalen, aussetzen und darauf hoffen, dass ein Finder ein Bild davon postet. Die in Heide gegründete Facebook-Gruppe „Küstensteine“ hat in gerade mal drei Monaten schon 12.000 Mitglieder.