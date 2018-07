„Halunder Jet“ : Seit drei Monaten im Einsatz: Neuer Helgoland-Katamaran gut gebucht

Der „Halunder Jet“ fährt von Hamburg über Cuxhaven nach Helgoland. Die Reederei zieht eine positive Bilanz – auch für Fahrten mit starkem Wellengang.

von dpa

29. Juli 2018, 10:13 Uhr

Hamburg/Helgoland | Viel Sonnenschein, mehr Komfort und Platz auf dem Freideck: Der neue Katamaran „Halunder Jet“ von Hamburg nach Helgoland ist in den ersten drei Monaten seit seiner Jungfernfahrt gut gebucht worden. Es sei davon auszugehen, dass das Schiff bis Ende Juli rund 52.800 Passagiere auf die Insel befördert haben wird, sagte die Geschäftsführerin der Flensburger FRS Helgoline, Birte Dettmers, auf Anfrage. „Die Zahlen liegen damit leicht über unseren ambitionierten Erwartungen.“ Die Auslastung betrage im Schnitt 85 Prozent.

Bislang habe es nur vier Ausfalltage gegeben: In der Anfangszeit aufgrund eines Softwarefehlers, einmal wegen Testfahrten im Hamburger Hafen und zweimal wegen schlechten Wetters. Die Technik arbeite einwandfrei, erklärte Dettmers. Das Sommerwetter sei bislang so gut gewesen, dass es nur in wenigen Fällen stärkeren Wellengang gab. Danach hätten die Gäste berichtet, dass der neue „Halunder Jet“ im Vergleich zu seinem gleichnamigen Vorgänger viel ruhiger im Wasser liege.

Hohe Temperaturen und Ferienzeit zogen besonders viele Besucher auf Deutschlands einzige Hochseeinsel: „In den vergangenen Wochen waren wir jeden Tag nahezu ausgebucht“, sagte Dettmers. Den größten Zuwachs gab es bei den Passagieren ab Hamburg und Wedel. Bis Anfang November geht es täglich von Hamburg über Cuxhaven nach Helgoland. Einen Zwischenstopp in Wedel gibt es nur dienstags und donnerstags nicht.

Das neue, 17 Millionen Euro teure Schiff wurde von der australischen Werft Austal auf den Philippinen gebaut und ist seit 28. April im Einsatz. Mit gut 56 Metern ist der Katamaran vier Meter länger als der alte „Halunder Jet“. Es können laut Reederei rund 680 Passagiere an Bord. Das sind knapp 100 Personen mehr als auf der alten Fähre.

Die Freideckflächen auf dem Neubau sind viel größer. Die Reisegeschwindigkeit blieb im Vergleich zum Vorgänger mit 35 Knoten (knapp 65 Kilometer/Stunde) ungefähr gleich.