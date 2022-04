Warnung : Seewetterdienst warnt vor Sturm an der Ostseeküste

Der Seewetterdienst Hamburg warnt vor Sturm an der Ostseeküste. Zwischen Flensburg und Fehmarn könne dieser Stärke sechs aus West erreichen, in Böen auch Stärke acht, teilte der Seewetterdienst am Montag mit. Östlich von Fehmarn wird Windstärke acht aus Südwest, in Böen bis elf erwartet.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.