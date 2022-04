Corona-Einschränkungen : Schwimmlern-Offensive bisher mit fast 10 000 Kindern

Fast 10 000 Kinder in Schleswig-Holstein haben in den vergangenen Monaten in zusätzlichen Kursen schwimmen gelernt, nachdem die Corona-Pandemie die Ausbildung zeitweise ausgebremst hatte. Das Land, der Schleswig-Holsteinische Schwimmverband (SHSV) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatten eine Schwimmlern-Offensive gestartet. Die Landesregierung stellte dafür bislang rund 330 000 Euro für zusätzliche Kurse bereit, wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag mitteilte. „Landesschwimmverband und DLRG haben in den vergangenen Monaten einen herausragenden Job gemacht“, lobte sie.

Die Landesregierung stelle jetzt weiter...

